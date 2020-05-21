Günlerdir süren yaz sıcakları sona erdi. Meteoroloji uyardı, Trakya ve İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Sıcaklık, Kuzey bölgelerde mevsim normallerinin altında; diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyredecek. Özellikle Marmara ile Karadeniz bölgesinin tamamı yeni sistemden etkilenecek.

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede azalma yaşanacak. Ramazan Bayramı'nda sıcaklıkların mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Meteorolojiye göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak var. İstanbul'da da benzer manzaraların olması bekleniyor. Yarından itibariyle ise yurdun çoğunda sağanak geçişler yaşanacak. Yarın ayrıca bazı bölgelerde rüzgar da etkisini gösterecek.

Bayramda ise hava durumu Batı ve Doğu bölgelerde farklı seyredecek.

Meteoroloji Uzmanı Bayram Doğan, "Bayramda da havamız doğu bölgelerimiz, Doğu Karadiniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz gök gürültülü ve sağanak yağışlı olacak, batı kesimler ise parçalı bulutlu olacak. Yani yurdumuzun yarısı güzel bir hava ile bayramı karşılayacak." dedi.