Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesinin başvurularına ilişkin paylaşım yaptı.

Açıklamada, "Aziz milletimiz bize güveniyor. İtibarsızlaştırma kampanyasını elinin tersiyle itiyor. İki günde 1 milyon 700 bine yakın başvuruya ulaştık. Bugüne kadar ne söz verdiysek yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Teminatımız yaptıklarımızdır, teminatımız Recep Tayyip Erdoğan’dır" ifadelerine yer verdi.

Aziz milletimiz bize güveniyor.

İtibarsızlaştırma kampanyasını elinin tersiyle itiyor. İki günde 1 milyon 700 bin'e yakın başvuruya ulaştık.



Bugüne kadar ne söz verdiysek;

YAPTIK,

YAPIYORUZ,

YAPACAĞIZ!



Teminatımız yaptıklarımızdır,

Teminatımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. pic.twitter.com/9RLjmUiqvB — Murat KURUM (@murat_kurum) September 16, 2022

e-Devlet üzerinden başvuru yöntemi

Sosyal konut projesi için başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapanların ayrıca banka şubelerinden başvurmasına gerek kalmayacak.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti bölümünden yapılabilecek. Başvuru ekranında ve ilan metninde şartlarla ilgili bilgilendirme ile ilgili projeyi seçerek başvuru yapabilecek.

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetlerinde yer alan Konut/İş Yeri Başvuru linki üzerinden proje seçilerek yapılabilecek.