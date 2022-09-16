Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı’na geçiş için hekimlerden rekor talep: Başvuru sayısı 7 bini geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısının bugün 7 bini geçtiğini açıkladı.
Koca, sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanlığına geçiş için hekimlerden rekor talep geldiğini belirtti.
Paylaşımında, "Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7 bini geçti. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın" ifadesini kullandı.
SAĞLIK BAKANLIĞINA GEÇİŞ İÇİN HEKİMLERDEN REKOR TALEP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2022
Yılın 3. Dönemi İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası için talep bildirim sayısı bugün 7.000’İ GEÇTİ. Bu sayıya ilk kez ulaşılıyor. Önümüzdeki hafta açıktan atama ilanına çıkılacak. Hekimlerimizle tekrar buluşuyoruz. Gözümüz aydın.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sağlık Çalışanları
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