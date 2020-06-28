Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, 2020-YKS'nin ilk oturumu TYT sınavına giren B.Y'nin sınav sorularının fotoğrafını çekmek suretiyle kopya girişiminde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kişinin gözaltına alındığı, sınav sırasında kullandığı cep telefonuna el konularak incelendiği açıklandı.

"Kopya bireysel teşebbüs"

Açıklamada, ''Şahsın sorgusu, yapılan tespitler ve dijital materyalin ön tetkikinde, kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir.'' denildi.

Görevlilere soruşturma

İhmali olduğu düşünülen görevliler hakkında soruşturma açıldı.

ÖSYM yasal süreç başlatıldığını duyurmuştu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası, bir adayın kitapçığından bazı kısımların sosyal medyadan paylaşılması üzerine yasal süreç başlattılmıştı.