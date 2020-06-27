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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Covid-19’la mücadelede işbirliği adımları ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz’dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlara ilişkin konular değerlendirildi.
Etiketler: son dakika cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan KKTC ersin tatarSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 23:29
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