Nedip Cengiz Eker, Mehmet Çetin... Her ikisi de kahraman polislerdi. Onlar 15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı oteli korurken hainlerin kurşunlarıyla şehadete yürüdü.

Şehit Nedip Cengiz Eker, 41 yaşındaydı. İki çocuklu Eker çiftinin tek erkek evladıydı. 16 Temmuz gecesi 03.45'te darbecilerin kurşunlarına hedef oldu.

"Oğlumun şehadetini rüyamda gördüm"

Şehadetinden önce en son babasıyla konuşabildi.

Baba Nihat Eker, o anı şöyle anlattı:

"Ben o gece Anamur'daydım, saat 1'e çeyrek kala ben kendisini aradım, yavrum dedim şu an köprüyü tutmuşlar, bunlar halka sıkıyorlar bunlar FETÖ'cülermiş. Ben Cengiz'le konuştuktan sonra 3 buçuk gibi rüyamda gördüm, çocuğumun şehadetini söylüyorlar. Ayıldım baktım saat 3 buçuk, aradım onu bulamadım. Televizyonu açtım ki, Marmaris'te iki tane şehit var o zaman ben anladım ki benim çocuk vurulmuş."

Şehit Nedip Cengiz Eker, Aydın'ın Efeler ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Aradan 6 yıl geçmesine rağmen şehidin anıları anne babası için hala ilk günkü gibi.

Nedip Cengiz Eker'in adı şehit olduğu caddede, görev yaptığı karakolda yaşatılıyor. Anısına bir de hatıra ormanı var.

Son kurşununa kadar darbecilere direndi

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris'te şehit olan polislerden biri de Mehmet Çetin'di... 39 yaşında şehit olan Çetin, iki çocuk babasıydı.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Mehmet Çetin o gece Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin konakladığı otelde görevliydi.

3 askeri helikopter ile Cumhurbaşkanın kaldığı otele saldıran FETÖ suikastçılarına göğsünü siper etti. Son kurşununa kadar darbecilere geçit vermedi ve demokrasi şehidi olarak tarihe geçti.

Vatanı uğruna şehit olan Mehmet Çetin'in adı da tıpkı Nedip Cengiz Eker gibi Marmaris ve Uşak'ta yaşatılıyor. Kahramanlıkları ve fedakarlıkları ise nesilden nesle aktarılacak. Vatan için yaptıkları unutulmayacak...

2 kahraman polisi şehit edenler ise yargı karşısında hesap verdi. Şehit Mehmet Çetin'e isabet eden kurşunlardan birinin suikast timinin başındaki isimlerden Şükrü Seymen'in silahından çıktığı belirlendi.

Şükrü Seymen ve diğer sanıklar, kasten öldürme suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

