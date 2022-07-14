Haber Giriş: 14 Temmuz 2022 Perşembe 22:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde Tayland'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu arayan ve daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile de telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyetinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti ve yarı finalde takıma başarılar diledi.
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk voleyboluna her daim vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ettiğini söyledi.
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