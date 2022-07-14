Karşılaşmanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu arayan ve daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile de telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyetinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti ve yarı finalde takıma başarılar diledi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk voleyboluna her daim vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ettiğini söyledi.