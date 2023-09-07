Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda; 24 Temmuz 2015’ten bugüne 38 bin 528 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 39 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak’tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 1185’e yükseldi.

Diğer yandan MSB'nin, FETÖ ile mücadelesinin de yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile iltisaklı tek personel kalmayıncaya süreceği belirtildi.

Hudut güvenliği

Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda;

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 667 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 31’i FETÖ mensubu olmak üzere 34’ünün terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. 4 bin 887 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Yıl içinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 423’e yükseldi. 316’sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 451 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edildi.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 150 bin 584 oldu.

Suriye

Suriye’de istikrarın tesisi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tedbirler alınıyor ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık veriliyor.

Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerine, terör örgütü tarafından, 69’u son bir haftada olmak üzere 165 taciz ve saldırı gerçekleştirildi. 24’ü son bir haftada olmak üzere 864 terörist etkisiz hale getirildi.

Savunma sanayii

30 Ağustos-3 Eylül arasında 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Etimesgut/Ankara’da gerçekleşen Milli Savunma Bakanlığı'nın bağlı birim ve kuruluşlarıyla katıldığı, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşları gerçekleştirdiği dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST yaklaşık 1 milyon kişinin katılımıyla başarıyla tamamalndı.

Doğal afetlerle mücadele

Başta deprem sonrası hayatın normalleştirilmesi olmak üzere orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürüldü.

Bu kapsamda; 5 Eylül tarihinde Kırklareli’nde meydana gelen sel felaketi sonrası İğneada beldesindeki arama-kurtarma çalışmalarına destek için 5’inci Kolordu Komutanlığı'na bağlı 55’inci ve 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlıkları'ndan askeri personel ve arazi araçları görevlendirildi, yaralı olarak kurtarılan vatandaşların sağlık ekiplerinin gözetiminde tahliye edilmesi sağlandı.

Öğrenci ve personel temini

Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetleri planlandığı şekilde devam ediyor.

4 Eylül itibarıyla dış kaynaktan muvazzaf subay temin faaliyeti başladı ve başvuruları 17 Eylül'e kadar devam edecek.