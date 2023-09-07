MSB kaynakları: PKK/YPG sadece ülkemiz için değil insanlığa büyük tehdit

Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca gündeme ilişkin bilgi verildi.

Deyrizor'da son durum

Biz gazetecinin Suriye’nin Deyrizor kentinde Arap aşiretler ve terör örgütü PKK/YPG arasındaki çatışmaları hatırlatması üzerine Millî Savunma Bakanlığı kaynakları şu değerlendirmelerde bulundu:

“Suriye’de istikrarın biran önce sağlanması, Suriyelilerin güvenli olarak geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Biz başından itibaren, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle başka bir terör örgütü PKK/YPG’ye yardım ve destek verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bu yaşananlar da bizim ne kadar haklı olduğumuzun açık bir göstergesi.

PKK/YPG ve uzantıları sadece ülkemize değil, hem bölge halkına hem de insanlığa büyük bir tehdit oluşturuyor. Son yaşananlar da eli kanlı PKK/YPG terör örgütü eliyle orada kurulmaya çalışılan düzene karşı bölge halkının kendi haklarını ve topraklarını korumak için bir araya gelerek tepki göstermesinden ibaret. Biz bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin sonlandırılması, terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir."

F-4 savaş uçağından düşen yakıt tankı

Bir gazetecinin boş yakıt tankı düşen F-4 savaş uçağıyla ilgili son durumu sorması üzerine Bakanlık kaynakları şunları söyledi:

“Malumunuz TEKNOFEST’te statik olarak gösterilen F-4 uçağımızın yedek yakıt tankı kendi ana üssü olan Eskişehir’e dönmek üzere Etimesgut’tan kalktıktan sonra TPAO otoparkına düştü. Onun hemen arkasından Hava Kuvvetlerimize ait ekipler hemen bölgeye sevk edildi ve teknik inceleme başlatıldı. Teknik inceleme halen devam ediyor. Teknik inceleme sonuçlandığında sizlere gerekli açıklamayı yapacağız, şuanda halen devam ediyor.”

Yunanistan ile ilişkiler

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın ülkemizi ziyaretinden sonra Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları’nın ne zaman başlayacağına dair bir soru üzerine de şu değerlendirmelerde bulundu:

“Eylül ayında bu görüşmelerin sıklaşacağını ifade etmiştik. Nitekim Yunan Dışişleri Bakanı geldi, şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı New York’taki BM toplantısı kapsamında görüşecekler. Bu kapsamda biz de faaliyetlerimizin Eylül ayı içerisinde artmasını bekliyoruz. Daha önce Sn. Bakanımızın da açıkladığı gibi öncelik hiç kimseyi rahatsız etmeyecek; Harp Okulları arasında sportif faaliyetler gibi bazı faaliyetlerden başlayarak güven artırıcı önlemleri başlatma. Takvimlendirme çalışmaları devam ediyor.”

Kerkük'te yaşanan olaylar

Bakanlık kaynakları, Kerkük’te yaşanan olaylarla ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti:

“Kerkük önemli, Sn. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bölgede barış ve huzur için özellikle Kerkük’ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulması önem arz ediyor. Biz de oradaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Son geldiğimiz noktada; Irak Federal Meclisi’nin almış olduğu bir yürütmeyi durdurma kararı var. Ondan sonra oradaki olaylar yatışmış gibi duruyor. Sükunet sağlanmış gibi duruyor ama biz oradak gelişmeleri de yakinen takip ediyoruz.