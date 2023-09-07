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Gündem
AA 07.09.2023 00:16

Adalet Bakanı Tunç'tan "Orta Vadeli Program" açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Orta Vadeli Program kapsamında iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini bildirdi.

Adalet Bakanı Tunç'tan "Orta Vadeli Program" açıklaması

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'ın ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Programda, iş ile yatırım ortamında bürokratik ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilmesinin kararlaştırıldığını bildiren Tunç, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Adalet Bakanlığı olarak yargıda ihtisaslaşmanın geliştirilmesi ve tahkim başta olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin etkinliğinin artırılması, yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi, İstanbul Tahkim Merkezi'nin yapısının güçlendirilerek küresel görünürlüğünün artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesine ve yatırım ortamını etkileyen mevzuat değişikliklerinde öngörülebilirliği artırmaya yönelik özel sektör ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonun sağlanması hususları başta olmak üzere iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

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