Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur'an-ı Kerim'e saldırı açık bir nefret suçu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) üyelerini kabul etti.

Erdoğan, burada gerçekleştirdiği konuşmada, "Avrupa’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında müsaade edilmesini kabul etmediğimizi her vesileyle ifade ediyorum. Bu açık bir nefret suçudur ve barbarlıktır" dedi.

İsveç'te, Hollanda'da ve Danimarka'da tekrarlanan saldırıların, demokrasi ve insan haklarının bu coğrafyada yerleşmediğini gösterdiğini aktaran Erdoğan, "İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılan bu saldırılara göz yumanların insani değerleri ne kadar içselleştirdiklerini her olayda bir kez daha görüyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ve İnsan Hakları Konseyi'nde kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren kararların kabul edilmesi önemli gelişmelerdir. Tabii bu kararların uygulamaya yansımalarını temin etmemiz gerektiği de ortadadır. Türkiye olarak ilgili ülkelere bu nefret suçlarını gerçekleştirenlere karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda çağrılarda bulunmaya devam ediyoruz."