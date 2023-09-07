MSB: Tahıl Girişimi'nin devam etmesini temenni ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan, bölgenin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmelerin yakından takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin öncelikle ateşkes ve müteakiben kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizleri hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduğu tekrar ifade edildi.

Tahıl Girişimi

Rusya tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik BM, Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temasların Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu doğrultuda; 4 Eylül 2023 tarihinde Sayın Bakanımızın da yer aldığı bir heyet ile Soçi’ye giden Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin arasında olumlu havada geçen bir görüşme gerçekleşmiştir. Temennimiz bu görüşmenin ardından, küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu Girişim’in devam etmesi yönünde olumlu adımlar atılmasıdır." denildi.

"Türkiye Cumhuriyeti üzerine düşeni yapmaya devam edecektir"

Diğer yandan Karadeniz'de mevcut hassas güvenlik dengesinin 'Bölgesel Sahiplik' ve 'Montrö ilkeleri' çerçevesinde sürdürülmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede adil ve kalıcı barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Ege, Akdeniz ve Kıbrıs

Türk Silahlı Kuvvetleri, Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam ediyor.

Açıklamada, "Komşumuz Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir. Temennimiz; diyalog kanallarının açık tutulması, ikili ilişkilerimizde yakalanan pozitif gündemin devam etmesi, Ege Denizi’nin bir dostluk denizi hâline gelmesidir." denildi.

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri aralıksız devam ediyor

BM, NATO, AB, AGİT ve ikili ilişkiler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Mehmetçiğin, küresel barış ve istikrara katkı sağladığı, aynı zamanda eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam ettiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

Bu kapsamda; İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS PALINURO, 1 Eylül 2023 tarihinde Aksaz’a liman ziyareti gerçekleştirmiş, Karadeniz’in mayınlardan arındırılmasına yönelik Romanya’da 05-06 Eylül tarihlerinde icra edilen SEA BREEZE-2 Tatbikatına Silahlı Kuvvetlerimiz katılım sağlamıştır.

Ayrıca, Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası görevlendirilen, 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza bağlı bir komando taburumuz görevini başarıyla icra etmiş bölgede sükûnun sağlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Taburumuz 4 Eylül 2023 tarihinde geri intikale başlamış ve 6 Eylül 2023 tarihi itibarıyla hem kara hem de hava intikalini tamamlamıştır."