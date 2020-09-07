Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 1703 kişiye COVID-19 tanısı konuldu
Türkiye'de son 24 saatte 1703 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 57 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 281 bin 509, can kaybı 6 bin 730 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük en çok hasta görülen ilin Ankara olduğunu, Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilin olmadığını belirtti.
Koca, "Ağır hasta sayısı halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 21:02
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