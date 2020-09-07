Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük en çok hasta görülen ilin Ankara olduğunu, Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan ilin olmadığını belirtti.

Koca, "Ağır hasta sayısı halen yükselmeye devam ediyor. Birlikte tedbirlere uyarsak sonunda yenilen virüs olacak." dedi.

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