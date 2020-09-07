İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, tüm sanıkların avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme Başkanı, kararını açıklayacağını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu.

Son sözünde tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, "Mahkemede bu suçlamaları kabul etmediğimi söyledim. Bunları tekrarlıyorum. Güçlü bir delil olması için parmak izlerinin ve güvenlik görüntülerin eşleştirilmesini Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını talep etmiştik. Hiçbiri kabul olmadı. Bundan dolayı güçlü bir delil yoktur. Ciddi söyleyecek bir şeyim yok. Polis ifadelerimin bahsi geçti. Ben işkence ve baskı altında ifade verdim. Kamera görüntüleri var. İsterseniz alabilirsiniz. Bundan sonrası size havale. Beraatimi istiyorum.'' dedi.

Diğer tutuklu sanıklar da beraatlerini talep etti.

Mahkeme, kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.