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TRT Haber 06.07.2025 12:54

Son 10 günde çıkan 761 yangının tamamı kontrol altına alındı

İletişim Başkanlığı, son 10 gündeki 761 yangının 761'nin de kontrol altına alındığını açıkladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, yılbaşından itibaren çıkan yangınların yüzde 25’inin sadece son 10 günde meydana geldiği bilgisi verildi.

Son 10 günde çıkan 761 yangının tamamı kontrol altına alındı

İletişim Başkanlığı, Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yıl şu ana kadar 1351'i ormanlık alanda, 1830'u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3 bin 181 yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bu yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 6 bin kara aracı, 25 bin personelle müdahale edildiği aktarıl

 

Yangınların yüzde 25’i sadece son 10 günde meydana geldi


Hava araçları yaz başından bu yana 19 bin 135 sorti yaptı ve 62 bin 881 ton su attı.

Yaklaşık 3 bin yangının 761’i yangınların yoğunlaştığı 26 Haziran’dan bu yana çıktı. Yılbaşından itibaren çıkan yangınların yüzde 25’i sadece son 10 günde meydana geldi.

Son 10 günde çıkan 761 yangının tamamı kontrol altına alındı



Son 10 günde İzmir’de, Sakarya’da, Hatay’da, Bilecik’te, Manisa’da, İstanbul’da, Bursa’da çok ciddi boyutlara ulaşan toplamda 20 büyük yangınla mücadele edildi. Başkanlıktan yapılan açıklamada "Bu 20 yangının her biri 2021’deki Manavgat yangını potansiyeli taşıyan yangınlardır." bilgisi verildi.

Son 10 gündeki 761 yangının 761’i de kontrol altına alındı.

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