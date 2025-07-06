Son 10 günde çıkan 761 yangının tamamı kontrol altına alındı

İletişim Başkanlığı, Türkiye genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.
İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yıl şu ana kadar 1351'i ormanlık alanda, 1830'u orman dışı alanda olmak üzere toplam 3 bin 181 yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, bu yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 6 bin kara aracı, 25 bin personelle müdahale edildiği aktarıl
July 6, 2025
Hava araçları yaz başından bu yana 19 bin 135 sorti yaptı ve 62 bin 881 ton su attı.
Yaklaşık 3 bin yangının 761’i yangınların yoğunlaştığı 26 Haziran’dan bu yana çıktı. Yılbaşından itibaren çıkan yangınların yüzde 25’i sadece son 10 günde meydana geldi.