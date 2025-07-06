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Gündem
TRT Haber 06.07.2025 06:44

Meclis yoğun mesaiye hazırlanıyor

TBMM, yoğun mesaiye hazırlanıyor. Genel Kurul'da enerji ve emekli maaşlarına dair önemli düzenlemeler görüşülecek. Enerji üretiminde yerliliğin artırılmasına yönelik adımlar öne çıkıyor. Madencilikte yeni kurallar getirilirken, rüzgar enerjisine özel teşvikler de gündemde. Emekliler içinse en düşük maaş 16 bin 881 liraya yükseltilecek.

Meclis yoğun mesaiye hazırlanıyor

Meclis'in gündemi, enerji temini için atılacak kritik adımlara odaklandı. Enerji ve maden sektörlerine yönelik düzenlemeleri içeren teklif, Genel Kurul'un gündeminde.

Teklifin amacı, enerji üretiminde yerlilik oranını artırmak. Enerji başta olmak üzere, ulaşım ve madencilik gibi stratejik sektörlerde yatırım süreçleri hızlandırılacak. Yer altı kaynaklarının daha etkin kullanılması hedefleniyor.

Maden ocaklarında üretim şartı aranacak

Madencilik alanında en dikkat çeken düzenleme, atıl durumdaki merkezlerin yeniden üretime kazandırılması. Üretim yapmayan tesisler de kapatılacak. Yeni dönemde yatırım teminatı uygulamasına geçilecek. Bu teminatı karşılayan işletmeler üretim yapabilecek, denetimler ise sıklaştırılacak.

Rüzgar enerjisine ayrı bir başlık açıldı. Temiz enerji yatırımları için başvuruların 60 gün içinde sonuçlandırılması öngörülüyor. Bu önemli teklifin bu hafta Meclis’te kabul edilerek yasalaşması bekleniyor.

Emekli maaş artışını da içeren teklif Genel Kurulda görüşülecek

Enerji teklifinin görüşmelerinin ardından, emekli maaşlarına ilişkin düzenleme ele alınacak. En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya çıkaran teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemenin, 15 Temmuz'dan önce Genel Kurul'da kabul edilmesi planlanıyor.

Dışişleri Komisyonu'nun gündeminde ise uluslararası anlaşmalar olacak. Salı ve Çarşamba günleri grup toplantılarında da, partilerin genel başkanları milletvekillerine hitap edecek.

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