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TRT Haber 06.07.2025 11:54

Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz" dedi.

Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'ye sert tepki gösterdi.

"Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri, en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz. Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın. Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz. Bunlar en net ve tavizsiz siyasi mücadelemizi karşılarında bulurlar.

Bu CHP yöneticileri kullandıkları çirkin ifadelerle sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar. CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, 'CHP'lilerin CHP'leri ihbar etmesiyle' açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar."

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