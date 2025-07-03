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Gündem
AA 03.07.2025 09:41

Somali'deki görevini tamamlayan Oruç Reis İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladıktan sonra Mavi Vatan'a dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçişine başladı.

Somali'deki görevini tamamlayan Oruç Reis İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
[Fotograf: AA]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Somali deniz sahasında yürüttüğü sismik faaliyetleri başarıyla tamamlayan Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin İstanbul Boğazı'nı geçişi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Geçen yıl 4 Ekim'de Filyos Limanı'ndan yola çıkan Oruç Reis, Somali'de 234 gün süren görevini başarıyla tamamladı.

Somali'nin 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayan Oruç Reis'in görevi 6 Haziran'da sona erdi. Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan gemi 9 ay sonra Mavi Vatan'a döndü.

Mogadişu Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından 15 Haziran'da yurda dönmek üzere harekete geçen Oruç Reis, Süveyş Kanalı'nı geçerek Akdeniz'e ulaştı. Çanakkale Boğazı'nı dün geçen Oruç Reis'in boğaz geçişlerinin ardından yarın Filyos Limanı'na demirlemesi öngörülüyor.

Somali'deki görevini tamamlayan Oruç Reis İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

Oruç Reis'in dönüş yolculuğuna Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi’nin yanı sıra donanmadan TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri ile Askeri Lojistik Destek Gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi de eşlik ediyor.

Yaklaşık 9 aylık görevinin ardından Filyos'a yanaşacak olan gemi, burada bakım ve onarımdan geçecek, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından da yeni görevine hazır hale gelecek.

Yerli ve milli imkanlarla 2017'de inşa edilen Oruç Reis, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında kullanılabilecek kabiliyette bulunuyor.

Ayrıca, 87 metre uzunluk, 23 metre genişlik ve 34 metre yüksekliğe sahip olan Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde iki ve üç boyutlu sismik araştırma faaliyetleri yürütebiliyor.

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