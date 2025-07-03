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Gündem
AA 03.07.2025 09:29

Bakan Kurum: Memleketimizi her türlü çevre felaketinden ve iklim krizinin olumsuzluklarından koruyacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanı'mızın tüm dünyaya ilan ettiği, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefinin en kritik eşiği olan kanunla birçok yeni teknolojiyi geliştirme konusunda hiçbir ülkenin tesirinde kalmadan daha özgür bir araştırma geliştirme ortamı sağlayacağız" dedi.

Bakan Kurum: Memleketimizi her türlü çevre felaketinden ve iklim krizinin olumsuzluklarından koruyacağız

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk iklim kanununun Mecliste, milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın tüm dünyaya ilan ettiği, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefinin en kritik eşiği olan kanunla birçok yeni teknolojiyi geliştirme konusunda hiçbir ülkenin tesirinde kalmadan daha özgür bir araştırma geliştirme ortamı sağlayacağız. Hem ticarette, sanayide, üretimde en güçlü şekilde en güçlü noktaya koşacağız hem de memleketimizi her türlü çevre felaketinden ve iklim krizinin getirdiği olumsuz etkilerden koruyacağız."

Kurum'un paylaşımında, İklim Kanunu kapsamında yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin bir infografik yer aldı.

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Murat Kurum Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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