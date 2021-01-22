Soma'da tazminatlar ödeniyor
Soma'daki maden kazasının sonrasında tazminat alamadan işten çıkarılan Soma Kömür İşletmeleri'ne bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanlarına tazminat ödemeleri başladı.
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nca (TKİ), Soma'daki maden kazasının sonrasında tazminat alamadan işten çıkarılan Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanlarının tazminatları ödeniyor.
3 bin 624 kişiye toplam 150,6 milyon lira ödeme yapılacak. Bugün itibarıyla 2 bin 395 kişiye 102 milyon lira ödeme yapıldığı duyuruldu.
TKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 2020'de de Eynez madencilerinden 2 bin 184 kişiye 38,6 milyon lira ödeme yapıldığı ifade edildi.
Bakanlık: En kısa sürede bütün tazminatlar ödenecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise en kısa sürede bütün madencilerin tazminat ödemelerinin tamamlanacağı belirtildi.
Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı.@TKIKurumsal, Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe ocaklarında çalışan 2.395 işçiye toplam 102 milyon TL’lik tazminat ödemelerini yaptı. pic.twitter.com/xEFFGattRD— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) January 22, 2021