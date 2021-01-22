Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nca (TKİ), Soma'daki maden kazasının sonrasında tazminat alamadan işten çıkarılan Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe maden ocakları çalışanlarının tazminatları ödeniyor.

3 bin 624 kişiye toplam 150,6 milyon lira ödeme yapılacak. Bugün itibarıyla 2 bin 395 kişiye 102 milyon lira ödeme yapıldığı duyuruldu.

TKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 2020'de de Eynez madencilerinden 2 bin 184 kişiye 38,6 milyon lira ödeme yapıldığı ifade edildi.

Bakanlık: En kısa sürede bütün tazminatlar ödenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise en kısa sürede bütün madencilerin tazminat ödemelerinin tamamlanacağı belirtildi.