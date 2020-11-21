İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentlerdeki meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Ankara'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Başkentte, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde son alışverişlerini yapan vatandaşların kullandığı işlek cadde ve meydanlar, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Kısıtlamaya uymayanlara ceza uygulandı

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davranan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetim yaptı.

İstanbul'da sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbul'un birçok cadde, sokak ve meydanları da boş kaldı.

Kısıtlamanın yürürlüğe girmesinin ardından başta İstiklal Caddesi olmak üzere İstanbul'un en işlek caddeleri boşaldı.

Sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısıtlama kapsamında Namık Kemal Bulvarı'nda denetim yaptı.

Ekipler, durdurdukları sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

İzmir'de de cadde ve sokaklar boş kaldı

İzmir'de, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 20.00'de başlamasıyla normalde yoğunluk yaşanan Konak Meydanı, Alsancak, Karşıyaka Çarşısı gibi bölgelerde sessizlik hakim oldu.

Vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendiren polis ve jandarma ekipleri iş yerleri, sokak ve caddelerde denetime başladı.

Bazı restoran ve lokantalar evlere servis yapma koşuluyla açık kaldı, sokaklarda sadece kısıtlamalardan muaf tutulan görevliler olduğu gözlendi.

Bursa'da kısıtlamaya uyuyor

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Bursa'nın birçok cadde, sokak ve meydanlarında sessizlik hakim oldu.

Bursa'da alışverişlerini yapan vatandaşların kullandığı işlek cadde ve meydanlar, şehirlerarası otobüs terminali ve tarihi mekanlar da kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Şanlıurfa’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri nedeniyle bu gece saat 20.00 itibarıyla yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması Şanlıurfa’da başladı.

Kısıtlamaya dakikalar kala vatandaşları alışveriş ve eve gitme telaşı sardı.

Trabzon'da maskesiz gezen kişiye ceza

Trabzon'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar görevliler dışında boş kaldı.

Kısıtlamanın ilk dakikalarında Trabzon şehir merkezinde maskesiz gezen bir restoran çalışanına polis ekipleri tarafından para cezası kesildi.

Antalya

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Kent genelinde önlem alan polis ve jandarma ekipleri ise vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendirdi.