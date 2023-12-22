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TRT Haber 22.12.2023 10:56

Soğuğa yazılan destan: Sarıkamış Harekatı

Osmanlı ordusunun Rus işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda binlerce vatan evladı, kahramanca çarpışırken dondurucu hava, hastalık ve açlıkla da mücadele etti. Bugün vatanı için şehadeti göze alarak ölüme koşan kahramanların başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıldönümü.

Dağılma ve yıkılma sürecine giren Osmanlı Devleti, 1912'de Trablusgarp, 1913'te ise Balkan savaşlarında ağır yenilgiler aldı.

Başkomutan Vekili olan Enver Paşa, kayıpları telafi etmek için yeni bir harekat planı oluşturdu. Anadolu'nun ve Kafkaslar'ın kilit noktası olan Sarıkamış hedefteydi.

"Sarıkamış, Rus Ordusu, Rus Kafkas Ordusu için önemli bir iaşe noktası. Kars ile olan bağlantısı özellikle demir yolu bağlantısı olan önemli bir merkez. Buranın ele geçirilmesi ile birlikte Kafkas Cephesi'ndeki savaşların biteceği düşünce hakimdi."

Takvimler 1914 yılının ağustos ayını gösterirken seferberlik ilan edildi. 9, 10 ve 11'inci Kolordular Sarıkamış Harekatı için hazırlandı.

Hedef Rusları bölgeden çıkarmaktı

Ordunun durumu göz önüne alındığında kış şartlarına uygun değildi. İstanbul üzerinden gönderilen yardım gemileri de Ruslar tarafından batırıldı. Tüm eksiklere rağmen 22 Aralık'ta harekat başlatıldı. Osmanlı ordusu, hızlı bir harekatla Rus ordusunu imha etmeyi hedefledi. Çetin kış şartları ve arazi yapısı bu planın bozulmasındaki en önemli etkenler oldu.

İklim şartlarının zorluğuna stratejik hatalar eklendi. Harekat planının dışına çıkılması, başarıyı güçleştirdi.

"10'uncu Kolordu, Hafız Hakkı Paşa komutasında Oltu önlerine geldiğinde bir Rus kuvvetini yenilgiye uğrattıktan sonra plana uymayarak Rus birliklerini takip faaliyeti içerisine girmişti. Bu da tabi 10'uncu Kolordu'nun Bardız'a gelmesini geciktirecekti."

Karlı dağlar geçit vermedi

10'uncu Kolordu, Bardız'a ulaşmak için Allahuekber Dağlarını kullandı. 18 saat süren zorlu yürüyüş, askerin gücünü ve moralini düşürdü.

"Çetin kış şartlarında bu yolculuğu gerçekleştirirken soğukla, karla, iklimin acımasızlığıyla karşılaşacak ve burada özellikle donmak suretiyle çok sayıda askerin burada şehit düştüğünü görmekteyiz."

Yolda verdiği kayıplarla gücü zayıflayan Osmanlı birlikleri, Ruslara karşı taarruza geçti.

Binlerce vatan evladı düşmanla çarpışarak, soğukta donarak ve salgın hastalık sonucu şehit oldu.

Başarısız olan harekât, 15 Ocak'ta sona erdi. Rus birliklerinin ilerleyişi ile Türk Ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Harekatın en önemli sonucu, Doğu Anadolu'da Ermeni sorununu ortaya çıkarması oldu.

Haber: Sefer Azak

Kamera: Ertaç Koçak

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