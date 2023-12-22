Çok Bulutlu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.12.2023 10:58

Bu yıl gümrüklerde 22 Milyar TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Gümrük muhafaza personelimizce yürütülen operasyonlarda, 2023 yılının başından günümüze 4,7 Milyar TL değerinde uyuşturucu madde ile 17,2 Milyar TL değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 22 Milyar TL değerinde kaçak eşya ele geçirdik" dedi.

Bu yıl gümrüklerde 22 Milyar TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Bakan Ömer Bolat, "Yasa Dışı Ticaretle Mücadele Konferansı"nın açılışında konuşma yaptı.

Açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: 

2023 yılının Ocak ayından bu yana, Bakanlığımızca gerçekleştirilen sonradan kontrol ve ikincil kontrol çalışmaları sonucunda toplamda 3 Milyar TL ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenerek devletimizin gelir kaybının önüne geçilmiştir.

 

Gümrük muhafaza personelimizce yürütülen operasyonlar neticesinde, 2023 yılının başından günümüze 4,7 Milyar TL değerinde uyuşturucu madde ile 17,2 Milyar TL değerinde ticari eşya olmak üzere toplam 22 Milyar TL değerinde kaçak eşya ele geçirdik.

"Vergi gelirlerinin yüzde 30’u gümrüklerde toplanmaktadır"

Gümrük ihalelerimizi gerek kayıt dışı ticaretle mücadele hem vergi kaybı olmaması hem de haksız ticaretin önlenmesi açısından çok büyük önemi var. Türkiye’de toplanan vergi gelirlerinin yüzde 30’u gümrüklerde toplanmaktadır.

2023’te 1.375 ton akaryakıt, 4 milyon 743 bin adet elektronik eşya, 1 milyon 130 bin paket sigara, 389 milyon adet makaron, 47 milyon adet sigara kâğıdı ve filtresi, 1 milyon 165 bin adet elektronik sigara ve aksamı, 4 bin 692 ton gıda ve 3 bin 924 adet tarihi eser ele geçirildi.

ETİKETLER
Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
İyi Parti'de görevden almalar sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
Geri dönüşüm sektörü ülke ekonomisine 100 milyar TL kazandırdı
11:20
Merkez Bankası TL depo ihalesi açtı
11:18
İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı
11:16
Türksat, 2 bin 227 köy okulunu dijital dünyaya bağladı
11:12
Türkiye 11 ayda 52,7 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı
11:17
Müşteri gibi girdiği restorandan yangın tüpünü böyle çaldı
Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Müşteri gibi girdiği restorandan yangın tüpünü böyle çaldı
Müşteri gibi girdiği restorandan yangın tüpünü böyle çaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ