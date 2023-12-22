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Gündem
TRT Haber 22.12.2023 08:38

Uluslararası uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan aranan uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı.

Uluslararası uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Milli istihbarat Teşkilatı ve Mersin il Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı istihbari çalışama neticesinde uluslararası uyuşturucu baronu, 'Zafer Ramadan'ın Mersin’de olduğunu tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki çalışma neticesinde uluslararası uyuşturucu baronunun Mezitli İlçesi’nde kaldığı adres tespit edildi.

Tespit edilen adrese özel hareket ve drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan araması olan, uyuşturucu baronu ‘Zafer Ramadan’ yakalandı.

Gözaltına alınan uluslararası uyuşturucu baronu sorgulanmak üzere Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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MİT Uyuşturucu
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