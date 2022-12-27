Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan "SMA Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağı" konusunda bir açıklama yaptı.

Kurulun ocak ayında yeni gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı yapacağını ifade eden Koca, bu toplantıda, Türkiye'de henüz kullanımda olmayan ilaç ve tedavilerle, bunların kullanılabileceği hasta grupları konusunda yeni kararlar alınabileceğini düşündüklerini söyledi.