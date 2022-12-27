Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
SMA Bilim Kurulu, yeni ilaç ve tedavileri ele alacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun ocak ayında yeni gelişmelerin de ele alınacağı bir toplantı yapacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan "SMA Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağı" konusunda bir açıklama yaptı.
Kurulun ocak ayında yeni gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı yapacağını ifade eden Koca, bu toplantıda, Türkiye'de henüz kullanımda olmayan ilaç ve tedavilerle, bunların kullanılabileceği hasta grupları konusunda yeni kararlar alınabileceğini düşündüklerini söyledi.
SMA BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK? Kurul, Ocak ayında yeni gelişmelerin ele alınacağı bir toplantı yapacak. Bu toplantıda, ülkemizde henüz kullanımda olmayan ilaç ve tedavilerle, bunların kullanılabileceği hasta grupları konusunda yeni kararlar alınabileceğini düşünüyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2022
Etiketler: Sağlık Bakanlığı SMA
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