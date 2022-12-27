Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Politika Kurulu Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekilleri ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.
Toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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