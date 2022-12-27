Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun tebrik amaçlı yaptığı telefon görüşmesinde; ekonomi, eğitim ve güvenlik işbirliği başta olmak üzere, ikili ilişkiler ele alındı.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Pereira'yı, Mart 2023'te düzenlenmesi planlanan 3. Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.