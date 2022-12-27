Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sao Tome ve Principe'nin yeni Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
[Fotograf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sao Tome ve Principe'nin yeni Dışişleri Bakanı Alberto Neto Pereira ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun tebrik amaçlı yaptığı telefon görüşmesinde; ekonomi, eğitim ve güvenlik işbirliği başta olmak üzere, ikili ilişkiler ele alındı.
Çavuşoğlu, mevkidaşı Pereira'yı, Mart 2023'te düzenlenmesi planlanan 3. Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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