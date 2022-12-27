Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:

"Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."