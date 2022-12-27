Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 16:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:
"Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 27, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB pic.twitter.com/M5xcgUqsKE
Etiketler: Irakın Kuzeyi PKK/YPG Terörle Mücadele
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