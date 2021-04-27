Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Site yöneticileri kurallara uymayanları uyaracak
[Fotoğraf: TRT Haber]
Apartman ve site yöneticilerine, kural ihlali yapan sakinleri uyarma yükümlülüğü verildi.
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. 29 Nisan-17 Mayıs arasında tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Bu kapsamda, site yönetimlerine sorumluluk verildi. Genelgede, tedbirlerin konut sitelerinde uygulanmasının yönetici sorumluluğunda olduğu anlatıldı.
"Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin konut sitelerinde de uygulanmasını temin etmek amacıyla site yönetimlerine sorumluluk verilecek, site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin (özellikle çocukların ve gençlerin) ikametlerine dönmeleri konusunda uyarılmaları sağlanacaktır."
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