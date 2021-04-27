Türk siyasi tarihinin en kritik 24 saatlerinden biri 27 Nisan 2007'de yaşandı.

Ahmet Necdet Sezer'in görev süresinin sona ermesiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşıyordu. Ama yıllarca siyasete karışmış olan askeri odaklar yine devreye girmeye çalışıyordu.

Akşam saatlerinde kulislerde bir hareketlilik başladı.

"Telefonla TSK'nın bildiri hazırlığında olduğu söylendi"

Gazeteci Metehan Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir bildiri hazırlığı yaptığıyla ilgili bilgi geldiğini söyledi. Demir, haberi aldığında AK Parti'den bazı isimlerle birlikteydi. Yoğun bir telefon trafiği başladı.

Bildiri, saat 23.17'de Genelkurmay Başkanlığı sitesinden yayınlandı.

İfadeler, Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale niteliğindeydi.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'a ise ulaşılamıyordu.

"O gece 14 saat Genelkurmay Başkanı'na ulaşılamadı, vahim bir tablo"

Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, 27 Nisan gecesiyle ilgili, "Bu muhtırayı yazan zatı aramaya çalıştık, bir türlü ulaşılamıyor. O gece en az 14 saat hükumet Genelkurmay Başkanı'na ulaşamamıştır. Bundan daha vahim bir durum olabilir mi? Yani hükumet kendi mahiyetinde olan kendisine karşı sorumlu olan bir makama ulaşamıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bildiriyi yayınladıktan sonra telefona çıkmayan o günkü Genelkurmay Başkanı'nın, televizyon yayınlarından AK Parti'nin bildiriyle yanıt vereceği açıklanınca telefonunu açtığını söyledi.

Büyükanıt saatler sonra telefonunu açtı

Büyükanıt, torununu görmeye gittiğini, telefonunun çekmediğini söyleyecekti. Hükümet ise demokrasiye karşı bir müdahaleye izin vermemekte kararlıydı.

Muhtıra Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesinde yayınlanmıştı ancak hükümet bu sefer alışık olmadık dik bir duruş sergileyerek; saat 15'te muhtıraya karşı açıklama yapmaya hazırlandı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın, Başbakan'a karşı sorumlu olduğu hatırlatıldı.

Peki hükümet adına açıklamayı kim, nasıl yapacaktı?

Hükümetten e-muhtıraya sert yanıt

Ve o dönem Hükümet Sözcüsü olan Çemil Çiçek kameraların karşısına geçti. Tarihi açıklamayı okudu..

Siyaset, askeri vesayete karşı net bir tavır almıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bir darbe teşebbüsü Recep Tayyip Erdoğan'ın ve arkadaşlarının duruşu ile önlenmiştir. Türk siyaseti bakımından ve tarihimizde böyle biraz geleneksellik kazanmış demokrasi dışı bu tutumlara karşı o duruş son derece kıymetlidir" diye konuştu.

Demokrasi adına önemli bir dönüm noktası

e-bildiri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinden 2011 yılında kaldırıldı.

Yaşar Büyükanıt, yıllar sonra bildiriyi kendisinin yazdığını açıkladı.

O gece, e muhtıraya karşı alınan tutumla demokrasi adına önemli bir zafer kazanıldı.

Kamera: Ender Bediz