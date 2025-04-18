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TRT Haber 18.04.2025 09:59

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Genel durumu aynı yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.

"Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir"

Açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in Yoğun Bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir." denildi.

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Sırrı Süreyya Önder TBMM
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