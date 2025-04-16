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Gündem
TRT Haber 16.04.2025 10:20

Sırrı Süreyya Önder yoğun bakıma alındı, hayati tehlikesi sürüyor

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 12 saate yakın süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü aktarıldı.

Sırrı Süreyya Önder yoğun bakıma alındı, hayati tehlikesi sürüyor

Dün akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı geçiren ve İstanbul'da hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin bulunduğu hastaneden açıklama yapıldı.

"Sırrı Süreyya Önder, 112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve kalp-akciğer masajı eşliğinde 15.04.2025 saat 22.41 sularında Hastanemiz Acil Ünitesine ulaştırılmıştır. Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren kalp-akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda Tip I Aort Disseksiyonu (Kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir. Takiben 23.05’ de yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35’ de operasyon başlamıştır."

 

Ameliyatı 12 saate yakın sürdü

12 saate yakın süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Önder'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. 12 saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde yoğun bakım ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir."

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