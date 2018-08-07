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Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde düzenlenen operasyonda, 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Şırnakta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik teröristlere darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor.

Şırnak kırsalındaki Gabar mevkiinde insansız hava araçları bir grup PKK'lı terörist tespit etti. Terörist grup hava harekatı ile vuruldu. Operasyonda silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ise hudut birlikleri, Suriye sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grup tespit etti.

Bölgeye yapılan operasyonda PKK/KCK üyesi 3 terörist gözaltına alındı.

Beraberlerinde çeşitli mühimmatlarla yakalanan teröristler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bölücü terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 3 terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: TRT HAber

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