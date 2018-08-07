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Muharrem İnce'den 'partiden ayrılmayın' mesajı

Muharrem İnce olağanüstü kurultay için destek verenleri yarı yolda bırakmayacaklarını belirterek, kimsenin partiden ve partideki görevinden ayrılmaması gerektiğini söyledi.

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Muharrem İnceden partiden ayrılmayın mesajı

CHP'li Muharrem İnce sosyal medaya hesabından olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

İnce yaptığı açıklamada, Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerinin iradesine ve isteğine sahip çıktıklarını belirterek, "Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz." dedi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: olağanüstü kurultay, Muharrem İnce, CHP
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