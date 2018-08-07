Muharrem İnce'den 'partiden ayrılmayın' mesajı

CHP'li Muharrem İnce sosyal medaya hesabından olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.
İnce yaptığı açıklamada, Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerinin iradesine ve isteğine sahip çıktıklarını belirterek, "Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz." dedi.
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CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz.— Muharrem İNCE (@vekilince) 7 Ağustos 2018
Kaynak: TRT Haber