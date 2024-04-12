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TRT Haber 12.04.2024 09:55

Şırnak artık terörle değil petrolle anılıyor: Günlük üretim 40 bin varili aştı

Şırnak artık bir petrol şehri haline geldi. Gabar'da günlük üretim 40 bin varilin üzerine çıktı. Şehit Aybüke Yalçın Petrol Üretim Sahasında yıl sonuna kadar kuyu sayısı 95'e çıkacak. Günlük 100 bin varil petrol üretimi için bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak ziyaretinde açıklamıştı. O hedefe kısa sürede ulaşıldı. Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varilin üzerine çıktı. Şimdi gözler yıllık hedefe çevrildi.

Şırnak yıllarca terörle anıldı, olaylar sebebi ile hep geri planda kaldı. Mehmetçik'in başarılı operasyonları ile terörden arındırılan Şırnak petrol şehrine dönüştü.

Terörden temizlenen Gabar'dan petrol fışkırdı ve günlük üretim 40 bin varilin üzerine çıktı.

Hedef kuyu sayısını 95'e çıkarmak

Şehit Aybüke Yalçın Petrol Üretim Sahasında mesai 7/24 sürüyor. Bölgedeki petrol kuyusu sayısı yıl sonuna kadar 95'e çıkarılacak.

Böylece sadece Gabar'daki petrol üretimi günlük 100 bin varili aşacak. Petrol üretimi kentin ekonomisine de can suyu oluyor. 3 bin kişinin çalıştığı petrol üretim sahasinda istihdam daha da artacak.

Gabar'da çıkarılan petrol, tankerlerle Batman'daki rafineriye gönderiliyor. 

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Şırnak artık terörle değil petrolle anılıyor: Günlük üretim 40 bin varili aştı
Şırnak artık terörle değil petrolle anılıyor: Günlük üretim 40 bin varili aştı
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