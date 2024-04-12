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TRT Haber 12.04.2024 08:09

"Kalkan-19" operasyonlarında 1177 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehirde gerçekleştirilen "Kalkan-19" operasyonlarında 1177 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

"Kalkan-19" operasyonlarında 1177 düzensiz göçmen yakalandı
[Arşiv]

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, bayram tatilinin ilk 5 gününde mobil göç noktası araçlarıyla 22.707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı, bunların 1177'sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. 

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;

Düzensiz Göçle Mücadelemiz Bayram Tatilinde de Aralıksız Sürüyor. Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-19” Denetimlerinde 1177 Düzensiz Göçmen Yakalandı. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz.

Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde (6-7-8-9-10 Nisan 2024) Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde; Polisimiz, Jandarmamız ve Sahil Güvenliğimiz tarafından; 103’ü İstanbul’da olmak üzere, 162 Mobil Göç Noktası Araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde; 22.707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 1177’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı

Valiliklerimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren Polisimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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