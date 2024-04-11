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Gündem
AA 11.04.2024 20:59

Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihracatın devam ettiği iddiaları yalanladı

Ticaret Bakanlığı sosyal medyada yer verilen "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği"ne dair iddiaların tümüyle yalan olduğunu duyurdu.

Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihracatın devam ettiği iddiaları yalanladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün sosyal medyada yer verilen "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği"ne dair iddiaların tümüyle yalan olduğu belirtilerek, bunlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Devletin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait 1019 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatının Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulduğunun anımsatıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil işlemleri, 9 Nisan 2024 tarihi saat 09.00'dan itibaren durdurulmuştur. Bu kapsamda, 9 Nisan 2024 Salı günü sabah saat 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır."

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İsrail Ticaret Bakanlığı
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