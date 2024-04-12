MHP'de yeni MYK pazartesi günü toplanacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığındaki toplantıda, 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek. Seçim sonuçları ile iç ve dış gelişmeler konuşulacak.
Heyet, toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrine gidilecek. Sonrasında parti genel merkezinde toplantı başlayacak.
75'i asil, 25'i yedek 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil, 5'i yedek 14 üyeli Merkez Disiplin Kurulu bir araya gelecek.
17 Mart'taki kurultay sonrasında düzenlenecek ilk toplantıda Devlet Bahçeli'nin 'A Takımı' belirlenecek. 15 kişilik Başkanlık Divanı kamuoyuyla paylaşılacak. Divanda; 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısı yer alıyor.