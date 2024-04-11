Gabar'da günlük petrol üretimi 40 bin varilin üzerine çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde Şehit Aybüke Yalçın kuyusunda bayramlaşma törenine katıldı.

Bakan Bayraktar, burada yaptığı açıklamasında şunları kaydetti;

Bugün itibarıyla 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bu Türkiye'de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak tarihe geçen bir gün. Bunun için öncelikle burada çalışan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Onların büyük emekleri var. Burada onlarla beraber gece gündüz vazife yapan güvenlik güçlerimize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum milletimiz adına. Bu yolda bizi ilk günden destekleyen ve burayı gece gündüz takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Aziz milletimize onların dualarıyla, onların destekleriyle bugünlere geldiğimiz için bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum.

Gabar'da petrol üretimi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama yapıyor. https://t.co/Q6N3r7KlKu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 11, 2024

"2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varile çıkabilmek"

Bugün Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde önemli bir gün. Bugün itibarıyla Türkiye'de üretimimiz toplam 100 bin varili geçmiş oldu. Şırnak açık ara Türkiye'nin artık net bir şekilde petrol şehridir, petrol başkentidir. İnşallah daha gidecek yolumuz var. Yılbaşı gecesi buraya geldiğimizde hatırlarsanız demiştik ki, 2024 sonu hedefimiz 100 bin varile günlük çıkabilmek. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz.

"Kuyu başı ortalama üretimimiz 1200 varili geçmiş durumda"

Şu anda 33 kuyuda bu üretimi gerçekleştirdik. Kuyu başı ortalama üretimimiz 1200 varili geçmiş durumda. Dolayısıyla biz hedefimiz olan 95 kuyuya geldiğimizde yıl sonunda bu rakamlara ulaşmış olacağız. Bu Türkiye'nin özellikle enerjideki dışa bağımlılığını düşürmek için önemli. Buradaki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Yeni kuyularımız var, yeni keşif kuyularımız var. Hakkari'de, Van sınırında yeni kuyularımız olacak bu yıl içinde. Onlarda da yapacağımız yeni keşiflerle bu üretim rakamları çok daha ileriye gidecek.