Savunma Sanayii Başkanıİsmail Demir, Twitter hesabından, Siper Hava Savunma Sistemi ile ilgili paylaşım yaptı.

İlmek ilmek işlenen emeğin büyük sevinci!#SİPER hava savunma sistemimizin bir testini daha başarıyla tamamlayan genç mühendislerimizin sevincine ortak oluyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Yarınlarımızı sizinle inşa edeceğiz. pic.twitter.com/LwjYbxtDmb — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 27, 2022

Siper Hava Savunma Sistemi'nin, bir testini daha başarıyla tamamlayan genç mühendislerin sevincine ortak olduklarını bildiren Demir, "İlmek ilmek işlenen emeğin büyük sevinci! Elinize, emeğinize sağlık. Yarınlarımızı sizinle inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.