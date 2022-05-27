Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 20:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Siper Hava Savunma Sistemi bir testi daha başarıyla geçti
Siper Hava Savunma Sistemi'nin bir testi daha başarıyla sonuçlandı. Projeye imza atan genç mühendisler büyük sevinç yaşadı.
Savunma Sanayii Başkanıİsmail Demir, Twitter hesabından, Siper Hava Savunma Sistemi ile ilgili paylaşım yaptı.
İlmek ilmek işlenen emeğin büyük sevinci!#SİPER hava savunma sistemimizin bir testini daha başarıyla tamamlayan genç mühendislerimizin sevincine ortak oluyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Yarınlarımızı sizinle inşa edeceğiz. pic.twitter.com/LwjYbxtDmb— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 27, 2022
Siper Hava Savunma Sistemi'nin, bir testini daha başarıyla tamamlayan genç mühendislerin sevincine ortak olduklarını bildiren Demir, "İlmek ilmek işlenen emeğin büyük sevinci! Elinize, emeğinize sağlık. Yarınlarımızı sizinle inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Savunma Sanayii Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)
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