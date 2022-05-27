Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 19:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.
Bakan Soylu ile Mişri'nin Balat'ta bulunan Deniz Liman Şube Müdürlüğündeki görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.
Soylu ayrıca Kamerun Adem-i Merkeziyet ve Yerel Kalkınma Bakanı Georges Elanga Obam ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Libya Süleyman Soylu
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