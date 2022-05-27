Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya ve Romanya Dışişleri Bakanlarını kabul etti
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu'yu Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
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