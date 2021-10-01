Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahsın yakalandığını duyurdu.

Yakalanan 7 kişiden üçünün PKK/KCK, birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/n3UC8SYCKz