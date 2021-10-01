Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 11:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sınırda 4'ü terör örgütü mensubu 7 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahsın yakalandığını duyurdu.
Yakalanan 7 kişiden üçünün PKK/KCK, birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/n3UC8SYCKz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 1, 2021
Etiketler: Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı DEAŞ PKK/KCK
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