Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 11:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı yayınladı.
Erdoğan mesajında, "Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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