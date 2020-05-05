Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından, koronavirüs sürecinde geçici olarak girişlere kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförleriyle ilgili açıklama yaptı.

"Tır şoförlerimizin mağduriyetini gideriyoruz" diyen Pekcan, bu sabah itibarıyla bekleyen 280 tırın gerekli karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkeye giriş işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.