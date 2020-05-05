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Sınır kapısında bekleyen tırların Türkiye'ye giriş işlemleri başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ticaret Bakanı Pekcan, "Bu sabah itibarıyla Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın gerekli karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından, koronavirüs sürecinde geçici olarak girişlere kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförleriyle ilgili açıklama yaptı.
"Tır şoförlerimizin mağduriyetini gideriyoruz" diyen Pekcan, bu sabah itibarıyla bekleyen 280 tırın gerekli karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkeye giriş işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.
#Koronavirüs sürecindeki tedbirler kapsamında geçici olarak girişlere kapatılan Gürbulak sınır kapısında bekleyen TIR şoförlerimizin mağduriyetini gideriyoruz. Bu sabah itibarıyla bekleyen 280 TIR'ın gerekli karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı— Ruhsar Pekcan (@pekcan) May 5, 2020
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