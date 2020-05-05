Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
YÖK'ten akademik takvim açıklaması
15 Haziran'dan sonra, üniversiteler kendi akademik takvimlerini belirleyebilecek. Bahar döneminde uzaktan öğretimle verilemeyen özellikle uygulamalı dersler, kademeli ve koruyucu önlemler alınarak, makul düzeyde öğrenci ile yapılabilecek.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 15:01
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