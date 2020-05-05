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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'te PKK’lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker Bekir Gündeş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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