Haber Giriş: Kaynak: AA
11 Mayıs'ta tüm otomotiv ana fabrikaları faaliyetlerine başlayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizdeki tüm otomotiv ana fabrikaları tekrar faaliyetlerine başlamış olacak" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Sanayi Odasının (ASO) "İşimiz, Gücümüz Üretim" başlıklı ortak toplantısına video konferansla katıldı. Varank'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak.
Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara'da kurulmuş olacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firma faaliyetlerine devam etti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 13:57
Son Haberler
- 14:03
- 13:54
- 14:03
- 14:04
- 13:47
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine başsağlığı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz