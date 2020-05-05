Ragıp Zarakolu'nun, 27 Mayıs darbesinde Adnan Menderes'in idam edilmesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı, darbe ve idam göndermesi yaptığı "Makus Kaderden Kaçış Yok" başlıklı yazısına tepkiler peş peşe geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, " Kaderi tayin eden Allah'a yemin olsun ki bu hastalıklı zihniyete ve tehditlerine boyun eğmeden milleti için dimdik duran liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar yanında, sonuna kadar arkasındayız." dedi.

"'Yassıada rejimi' bir daha asla bu topraklarda var olamayacak”

Yazıya, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sert tepki gösterdi. Milletin iradesini açıkça tehdit etmeye başladıklarını ifade eden Çelik, "Demokrasimizi çalmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımıza ve milli iradeye karşı anti-demokratik çağrılarda bulunanlara karşı milletimizin iradesinin, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin safında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. 'Yassıada rejimi' bir daha asla bu topraklarda var olamayacak." dedi.