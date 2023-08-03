Şile'de bulunan top mermileri İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmış

Milli Savunma Bakanlığı, Şile'de tespit edilen top mermileri ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "29 Temmuz’da Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Şile Sofular Halk plajı açığında mühimmat olabileceği değerlendirilen şüpheli cisim bulunduğu rapor edilmiş, bölgeye sevk edilen Sualtı Savunma (SAS) komandolarımız tarafından çevre emniyeti alınarak incelemelere başlanmıştır." denildi.

Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında su altı arama faaliyeti icra edildiği aktarılan açıklamada, toplam 28 adet İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu mühimmatın 11 tanesinin SAS Grup Komutanlığı'na getirildiği, 17 tanesinin de kontrollü olarak yerinde imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

"Tehdit oluşturan bir durum yok"

Şile açıklarında tespit edilen top mermilerinin menşei ve nasıl sürüklendiğine yönelik soru üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, mühimmatın çok uzun süredir orada olduğunun belirlendiğini ifade etti. İmha edilen mermilerin yeni sürüklenmiş bir mühimmat olmasının söz konusu olmadığını vurgulayan kaynaklar, bölgede tehdit oluşturan bir durumun bulunmadığını aktardı.