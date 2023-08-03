Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.08.2023 12:11

Şile'de bulunan top mermileri İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmış

Milli Savunma Bakanlığı, Şile sahilinde bulunan 28 adet top mermisinin İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığının değerlendirildiğini açıkladı.

Şile'de bulunan top mermileri İkinci Dünya Savaşı'ndan kalmış

Milli Savunma Bakanlığı, Şile'de tespit edilen top mermileri ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "29 Temmuz’da Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Şile Sofular Halk plajı açığında mühimmat olabileceği değerlendirilen şüpheli cisim bulunduğu rapor edilmiş, bölgeye sevk edilen Sualtı Savunma (SAS) komandolarımız tarafından çevre emniyeti alınarak incelemelere başlanmıştır." denildi.

Şile'de denizde bulunan top mermileri imha edildi
Şile'de denizde bulunan top mermileri imha edildi

Bölgede 4 bin 200 metrekarelik deniz alanında su altı arama faaliyeti icra edildiği aktarılan açıklamada, toplam 28 adet İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu mühimmatın 11 tanesinin SAS Grup Komutanlığı'na getirildiği, 17 tanesinin de kontrollü olarak yerinde imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

"Tehdit oluşturan bir durum yok"

Şile açıklarında tespit edilen top mermilerinin menşei ve nasıl sürüklendiğine yönelik soru üzerine Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, mühimmatın çok uzun süredir orada olduğunun belirlendiğini ifade etti. İmha edilen mermilerin yeni sürüklenmiş bir mühimmat olmasının söz konusu olmadığını vurgulayan kaynaklar, bölgede tehdit oluşturan bir durumun bulunmadığını aktardı.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı
Sıradaki Haber
Yıl başından bu yana 942 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:12
İşitme kaybına yüzde 100'e yakın çözüm sağlayan mucizevi cihaz: Koklear implant
13:01
Bakan Şimşek yarın uluslararası yatırımcılarla görüşecek
12:55
Temmuzda en fazla ihracat otomotivde
12:43
Ayvalık'ta turizm sezonu ekim ayına kadar uzayacak
12:43
Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib'den, bakanlık binasını onaran Türkiye'ye teşekkür
12:37
İsrail güçleri Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı
Roma İmparatoru Hadrian'ın tahıl ambarı müze olarak turizme hizmet ediyor
Roma İmparatoru Hadrian'ın tahıl ambarı müze olarak turizme hizmet ediyor
FOTO FOKUS
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ